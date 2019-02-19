تعرف على قائمة الطعام التي يتناولها النجوم في حفل الأوسكار

عشاق حفل توزيع جوائز الأوسكار على موعد مع الحفل بعد أيام، وبالطبع تولي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة اهتمامًا كبيرًا لهذا الحفل بدءًا من تجهيزات السجادة الحمراء لاستقبال الضيوف، وصولاً إلى قائمة الطعام المقدمة خلال الحفل.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه كبير الطهاة وولفجانج بوك لأكبر ليلة في هوليوود.

يحتفي الشيف الأسطوري بمرور 25 عامًا على تقديم قائمة طعام تتضمن أطباقًا شهية ومتنوعة للفائزين والمرشحين للجائزة الأشهر بحفل Governors Ball الذي يعقب حفل الأوسكار.

وربما يتساءل البعض عن طبيعة الأطعمة التي سيتناولها نجومهم المفضلون خلال الحفل، وأجاب موقع ABC على تلك الأسئلة، كاشفًا عن قائمة الطعام المفترض أن يقدم على طاولات المشاهير بتوقيع الشيف المبدع وولفجانج.

يتمسك الطاهي الماهر ببعض من أعماله الكلاسيكية مثل سمك السلمون المدخن على شكل تمثال الأوسكار مغطى بالكافيار، ولكنه يضيف بعض الأطعمة الجديدة مثل السمان المقلي وكعكة ريد فيلفيت مع فطيرة الدجاج والبيتزا مع أطباق المعكرونة والجبن الشهيرة.

فبمجرد أن يصل ضيوف الحفل إلى قاعة دولبي يجدون قائمة مكونة من أكثر من 70 طبقًا مبتكرًا خصيصًا لتلك المناسبة في انتظارهم.

طاقم الطهاة مكون من 200 طاه سيحضرون قائمة طعام مكونة من مشهيات وأطباق ساخنة وباردة وأطباق رئيسية، وسيتاح للضيوف فرصة تناول الحلوى الصغيرة على شكل تمثال الأوسكار وحلوى أخرى تصنع حسب الطلب.