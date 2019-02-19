- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أوشكت الفنانة المصرية الشابة مي عمر على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل “ولد الغلابة” أمام النجم أحمد السقا، وهو العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2019، حيث ستنتهي من تصوير دورها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشارك في بطولة العمل أحمد السقا وإدوارد، صفاء الطوخي، انجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.
وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية مي عمر، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، خلال خضوعها لتمرينات التدرب على إطلاق النيران.
مي عمر علقت على الفيديو قائلة: «ما شاء الله.. ما شاء الله... بسم الله ما شاء الله.. الله أكبر.. كلهم بره»، في إشارة منها إلى أنها لم تصب أي هدف من الأهداف الثابتة التي أمامها.
وفكرة التدريب على تصويب الهدف، هي الرياضة التي سبقها لها زوجها المخرج المعروف محمد سامي، وأثبت براعته فيها ودقة تصويبه على الهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تقترب من توديع «ولد الغلابة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.