مي عمر تقترب من توديع «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوشكت الفنانة المصرية الشابة مي عمر على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل “ولد الغلابة” أمام النجم أحمد السقا، وهو العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2019، حيث ستنتهي من تصوير دورها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة العمل أحمد السقا وإدوارد، صفاء الطوخي، انجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية مي عمر، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، خلال خضوعها لتمرينات التدرب على إطلاق النيران.

مي عمر علقت على الفيديو قائلة: «ما شاء الله.. ما شاء الله... بسم الله ما شاء الله.. الله أكبر.. كلهم بره»، في إشارة منها إلى أنها لم تصب أي هدف من الأهداف الثابتة التي أمامها.

وفكرة التدريب على تصويب الهدف، هي الرياضة التي سبقها لها زوجها المخرج المعروف محمد سامي، وأثبت براعته فيها ودقة تصويبه على الهدف.