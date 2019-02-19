خسارة كبير في عالم الموضة .. وفاة مصمم الأزياء العالمية كارل لاغرفيلد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فقدت اليوم الثلاثاء بيوت الأزياء والموضة العالمية أيقونة من أيقونات عالم تصميم الأزياء كارل لاجرفيلد، عن عمر يناهز 85 عاما مليئة بالإنجازات والإبداع في عالم التصميم، وفق ما أعلنته دار شانيل للأزياء والموضة

ولد لاغرفيلد في ألمانيا يوم 10 سبتمبر 1933 في عائلة متوسطة ماديا،وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، لجأ إلى دراسة فنون الرسم، وسطع نجمه بعد فوزه بالدورة الأولى من مسابقة دولية عرفت بـ "الأمانة الدولية للصوف"، وذلك مناصفة مع إيف - سان لوران سنة 1954، وتعتبر أول مجموعة "هوت كوتور" تحمل اسمه كانت عام 1958.

ومن أهم إنجازاته التي تحدثت عنها جميع الصحف وقتها عام 1965 أن لاغرفيلد نجح في تحويل الصورة التقليدية للفرو من كونها مجرد رمز للوضع المادي، إلى قطعة ملابس عصرية وجديدة، تألفها المشاهير والفنانات بعدما كانت مهملة منذ زمن.

وبحلول عام 1966 لم يكن هناك حديث في صحافة الموضة إلا على مجموعة خريف وشتاء لاغيرفيلد و Fendi، وسرعان ما صمم بعدها لاغيرفيلد شعار Fendi الجديد وهو FF إختصارا لـ Fun Fur.

شغل لاغيرفيلد الملقب بالقيصر منصب المدير الإبداعي لدار شانيل لمدة 20 عاما وكانت نصوص الإتفاق تقتضي أن يعمل لدى شانيل حتى وفاته، ولا تعتبر شانيل هي بيت الأزياء أو الماركة الوحيدة التي عمل لاغرفيلد لديها، ولكنه عمل أيضا لدى "Tizani، Chloé ، Fendi، Diesel، H&M".

ولا يعتبر تصميم الأزياء هو الموهبة الوحيدة لدى لاغيرفيلد، ولكنه أبدع أيضا في تصوير الموديلات التي قام بتصنيعها.

وتوفى اليوم لاغيرفيلد وفق التقارير الصحفية العالمية بعد تعرضه لوعكة صحية عانى منها منذ عدة أسابيع، وهو الأمر الذي يعتبر خسارة كبيرة في عالم الأزياء والموضة.