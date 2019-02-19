مكسيم خليل يكشف طبيعة علاقته مع زوجته.. ويوجه رسالة للإعلام بشأن والدته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد النجم السوري، مكسيم خليل، بأن سوسن ارشيد تعد أكثر من زوجة بالنسبة له، لافتًا إلى أنها أكثر شخصية تعرف ما يجول بخاطره، وحقيقة الأشياء بالنسبة له، مهما وقف أمام الكاميرات، أو انتشرت الشائعات بحقه.

ويأتي حديث مكسيم عن زوجته عبر "فوشيا"، بعدما قدمت له زوجته التهنئة في مسلسله الجديد، وكتبت له:" حبيبي موفق بعملك الجديد "صانع الأحلام"، بعرف قديش عم ياخد هالدور تعب وجهد وعواطف ومشاعر منك، وعندي ثقة بموهبتك وإحساس بالشي المختلف يلي عم تحاول تقدموا،، بالتوفيق الك ولكل القائمين عالعمل".

وعاتب الفنان السوري وسائل الإعلام بسبب تدخلها في موضوع والدته، عندما تدولت بأنه أرسلها إلى دار المسنين، طالبًا بعدم التدخل في أموره الخاصة، وأن تكون الصحافة أكثر مهنية وموضوعية، وتركز فقط على الأعمال والنشاطات الفنية وغيرها.