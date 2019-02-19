شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لزواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم والسر وراء إخفاء الخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرنا أمس خبر زواج المطربة أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تم منذ عدة أشهر، وأصبح الخبر حديث الساعات الماضية خاصة أن الثنائى لم يخرجا حتى الآن ليؤكدا أو ينفيا الخبر، إلا أن مصادر مقربة من الثنائى أكدت لـ"الخليج 365" صحة خبر الزاوج وكشفت عن التفاصيل الكاملة للقصة.

بدأت القصة منذ عدة شهور وأجلا إعلان الخبر بسبب وفاة الفنانة غنوة محمد على سليمان، شقيقة أنغام، وبعد ذلك انشغل أحمد إبراهيم فى توزيع عدد كبير من أغانى ألبوم أغنام الجديد "حالة خاصة جدًا"، المقرر طرحه فى الأسواق بعد غدٍ الخميس 21 فبراير الحالى، حيث أشرف على تسليمه بنفسه إلى الشركة المنتجة وتعاون معها فى 6 أغانى من ضمن 14 أغنية يعتبرها من أفضل الأغانى المقربة إلى قلبه، ومن ضمنها هيد الألبوم أغنية "حالة خاصة جدًا" و"هتقول لربنا إيه" و"حبايبنا" و"على حسك فى ايامى" و"ولادبلت" و"متطمنة".





وشهدت الفترة الماضية سفر أنغام وأحمد إبراهيم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة بعد إتمام الزواج مباشرة، وانتقلا بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بهذه المناسبة، كما يستعدان للسفر الى الكويت للاحتفال بإطلاق ألبوم "حالة خاصة جداً" بعد أيام قليلة وذلك بإحياء أنغام حفلا غنائيا هناك سيكون الأول بعد إطلاق الألبوم.

ومن المقرر أن يعلن إبراهيم وأنغام زواجهما خلال الشهر المقبل عقب الاطمئنان على الألبوم الذى يعتبره إبراهيم "وش السعد عليه"، إضافة إلى انتهاء أنغام من تصوير حلقات برنامج اكتشاف مواهب "الزمن الجميل"، الذى يعرض على شاشة قناة أبو ظبى الفضائية، وتشارك فيه عضو لجنة التحكيم ويشاركها المطرب اللبنانى مروان خورى، والمطربة المغربية أسماء لمنور.





الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب التى تعاون معها فى: "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة" كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"أوعدينى"، و"أتفضل أمشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا" واشتغل مع اليسا في حاجات كتير وكذلك مع نانسىى عجرم .