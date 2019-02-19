شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء المؤتمر الصحفى لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، والذي ينعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل وتحل الصين ضيف المهرجان.

واختار المهرجان الفنانة والمنتجة إسعاد يونس لتكون رئيسة شرفية للمهرجان ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج الصيني الكبير شيه في Xie Fei والذي يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها فيلم "المرأة من بحيرة الأرواح العطرة" الحائز على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين عام 1993، وفيلم "ثلج أسود" الحائز على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين عام 1990، كما يعرض له فيلمين تكريما له وندوة يديرها الناقد أسامة عبد الفتاح وشهد المؤتمر حضور الفنانة عبير صبري والإعلامية بوسي شلبي.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان شرم الشيخ الفنانة هالة صدقي والمخرج علي الغازولي والفنان الكبيررلطفي لبيب

والذي يمتلك تاريخا سينمائيا كبيرا، ومن أهم أدواره "السفارة في العمارة"، و "عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان"، و"عصافير النيل"، و"طير أنت"، و"خلطة فوزية"، و"كده رضا"، و"جاءنا البيان التالي"، أما بالنسبة للتليفزيون فقدم فيه أعمال مهمة منها "زيزنيا"، و"ونيس وأيامه"، و"ابن النظام"، و"نصف ربيع الآخر".