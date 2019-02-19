شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الموسم الثالث من Cosmos بسبب القضايا المقدم ضد مقدم البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تأجيل العرض الأول للموسم الثانى من مسلسل " Cosmos" التلفزيوني، الذى سيأتى بعنوان " Possible Worlds"، على قناة FOX وقناة ناشيونال جيوجرافيك، حيث كان من المفترض أن يبدأ الموسم الثاني من Cosmos لأول مرة على FOX يوم الأحد 3 مارس و National Geographic يوم الإثنين 4 مارس.

ولكن قررت الشبكات أن تتوقف عن بث Cosmos: Possible Worlds أثناء التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي المقدمة ضد مقدم البرنامج " نيل ديجراس تايسون".وستقوم شبكة FOX ببث مسلسل Family Guy reruns بدلا منه، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

تعتبر السلسلة الوثائقية لـ Cosmos متابعة للسلسلة التلفزيونية التي طرحت عام 1980، وهي Cosmos: A Personal Voyage، والتي لا تزال الشبكات تحتسبها الموسم الأول، والموسم الثانى هو Cosmos: A Spacetime Odyssey الذى طرح عام 2014، ويأتي Cosmos: Possible Worlds كموسم ثالث.