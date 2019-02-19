شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود بعد عرض "هيبتا" مدبلجا فى سينمات الهند: "جايلك يا شاروخان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد داوود عن سعادته لعرض فيلم "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" فى دور العرض السينمائى فى الهند، وذلك بعد 3 أعوام من عرضه فى مصر وتحقيقه نجاحاً جيداً.

وكتب داوود، عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلا: "هيبتا الفيلم الثانى بعد فيلم 122 يتعرض فى بوليوود، جايلك يا شاروخان".

"هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى، ويقوم ببطولته كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد داوود، شيرين رضا، أحمد بدير، كندة علوش، أنوشكا، محمد فراج، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد مالك، وسلوى محمد على.

والفيلم مقتبس عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.