هاني شاكر: ندعم القيادة السياسية في إجراءاتها لدحر الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

نعت نقابة المهن الموسيقية شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الساهرين على حماية وأمن الشعب المصري، الذين يضحون بأرواحهم.

وأدانت النقابة، في بيانها، الإرهاب الأسود الذي لا دين له والساعي لتدمير الوطن وهدم استقرار الشعب المصري والرجوع إلى حظيرة الإرهاب، الذي كاد أن يُقضى عليه.

وأكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه يدعم القيادة السياسية والقيادات الأمنية العسكرية والشرطية في الإجراءات كافة التي تقضي على الإرهاب، موجها التعزية لشهداء الشعب المصري.

واختتم النقيب بيانه قائلا: "تحيا مصر حرة أبية مستقرة خالية من الإرهاب".

يذكر أن حادثين إرهابيين قد وقعا مؤخرا أحدهما في العريش والآخر في منطقة الدرب الأحمر.