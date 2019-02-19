فن ومشاهير

بالفيديو.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها القديمة مع الإعلانات

0 نشر
0 0 تبليغ

بالفيديو.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها القديمة مع الإعلاناتشيرين رضا
كتبت - إيمان العوضي :

استعادت الفنانة شيرين رضا مع متابعيها ذكرياتها القديمة مع الإعلانات التي كانت تقدمها بالتليفزيون، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت شيرين بالفيديو من خلال إعلان تقدمه لإحدي

المنتجات الغذائية، وهي تتغني بأغنية العندليب عبدالحيلم حافظ "بحلم بيك"، وعلقت قائلة: "أيام الإعلانات".

يذكر أن أخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة"، الذي تقوم فيه بدور

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

البطولة إلي جانب كل من محمد ممدوح، إياد نصار، أحمد مالك، هدى المفتي، هاجر الشرنوبي،  تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، ويتوقع طرحه بدور العرض في الفترة المقبلة.

 

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها القديمة مع الإعلانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى