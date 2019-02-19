بالفيديو.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها القديمة مع الإعلانات

استعادت الفنانة شيرين رضا مع متابعيها ذكرياتها القديمة مع الإعلانات التي كانت تقدمها بالتليفزيون، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت شيرين بالفيديو من خلال إعلان تقدمه لإحديالمنتجات الغذائية، وهي تتغني بأغنية العندليب عبدالحيلم حافظ "بحلم بيك"، وعلقت قائلة: "أيام الإعلانات".
يذكر أن أخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة"، الذي تقوم فيه بدور
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