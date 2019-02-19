شاهد.. مي عزالدين توجه رسالة لجمهورها عن مهنة التمثيل

كتبت - إيمان محمد

كشفت الفنانة مي عزالدين، عن الصعوبات التي تواجهها في مهنة التمثيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت مي عبر صفحتها قائلة :"لو الناس بس تعرف المهنة دي متعبة أد إيه، وجواها إيه أقسم بالله كانوا يواسونا

مش يحسدونا.. كنت أتمنى لو تسجل لقطات الكواليس كل ما يتعرض له الفنان، وليس مجرد لحظات نادرة للضحك".

وتابعت :"وإزاي بنلبس لبس عكس الجو تمامًا والمطلوب مننا نستحمل ونضحك الناس أو نبكيها، كان

نفسي تصور التعب والمشاكل وأخلاق الناس اللي بنقابلها، أنا تعبانة قوي يا رب قويني علي شغلي ويارب العمل ينجح ويعجبكم لأن بجد ده اللي جوايا دلوقتي وكان لازم أقوله واطلعه عشان مبقاش زي كاميرات الكواليس بطلع الحلو بس".

ويذكر أن الفنانة مي عز الدين تواصل تصوير مسلسل "البرنسيسة بيسة " المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.