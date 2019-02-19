الجمعة.. حفل ماجد المهندس وراشد الماجدعلى مسرح مرايا بالعلا

راشد وماجد

كتبت - إيمان العوضي :

أعلن المطرب راشد الماجد عن حفله الغنائي الذي يستعد لإحيائه بمشاركة المطرب ماجد المهندس، علي خشبة مسرح مرايا في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير، وذلك

من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر" .فكتب الماجد عبر حسابه:"انتظروني يوم الجمعة من على مسرح مرايا في عروس الجبال العلامع أخي العزيز ماجد المهندس تكريماً للفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر شتاء طنطورة".



يذكر أن آخر أعمال راشد الماجد أغنية "كذاب"، التي طرحها قبل أيام علي موقع يوتيوب، كلمات واحد، ألحان مشعل العروج، توزيع رأفت، وتريات إسماعيل تونش، وإنتاج شركة وان برودكشن.