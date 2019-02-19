المطربة أنغام كتبت – إيمان محمد تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية خبر زواج المطربة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم سرًا، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم سرًا،ولم يتدخل الثنائي لنفي تلك الشائعة حتى الآن. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها خلال الفيديوجراف عدد زيجات المطربة أنغام: .

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف: بعد شائعة زواجها من أحمد إبراهيم.. تعرف على عدد زيجات أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.