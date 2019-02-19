شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يترأس لجنة تحكيم مهرجان "إبداع" المسرحى.. والجائزة باسم جميل راتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الفنان الكبير محمد صبحى لجنة تحكيم مهرجان إبداع المسرحى فى دورته السابعة، والمقرر انطلاقه 11 مارس إلى 28 من نفس الشهر على مسرح وزارة الشباب والرياضة، وتضم اللجنة الفنان سامح الصريطى والفنانة وفاء الحكيم، كما ضمت لجنة مشاهدة العروض الفنانين أحمد ماهر وفتوح أحمد وباسم صادق.



مهرجان إبداع المسرحى

وتتنافس 8 عروض مسرحية على جائزة تحمل اسم الفنان الراحل "جميل راتب" وهى؛ "حيطة مايلة" لجامعة أسيوط، و"أحدب نوتردام" لجامعة الفيوم، و"السبنسة" لجامعة طنطا، و"الأرض الحمراء" لكلية زراعة المنصورة، و"حيضان الدم" لجامعة جنوب الوادى، و"المدينة الفاضلة" لجامعة القاهرة، و"حكاية شتاء" لجامعة السويس، و"منولوج الوداع" لأكاديمة الفنون.

يذكر أن الفنان محمد صبحى قد زار أمس الاثنين جامعة المنصورة، فى ندوة مفتوحة مع الطلاب، وكان فى استقباله الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وذلك بمناسبة احتفالات "800 سنة منصورة".