محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: تتنافس 9 أفلام على إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، هي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "عيش حياتك"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". ونرصد في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الاثنين.. "الضيف" يعود للتفوق على "عيش حياتك" و"نادي الرجال السري" في المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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