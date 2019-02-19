خاص| عمرو عابد يعلن عن جزء ثانٍ من "أوقات فراغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان عمرو عابد عن استعداه لتقديم جزء ثانٍ من فيلمه "أوقات فراغ"، الذي طرح عام 2006، وحقق نجاحا كبيرا.

وقال عابد في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجمعني جلسات عمل بالفنان أحمد حاتم والفنان كريم قاسم والمؤلف عمرو جمال، لتقديم جزء ثانٍ من فيلم أوقات فراغ".

وعبر عابد عن سعادته بالفكرة، مشيرا إلى أنهم يجتمعون بشكل مستمر للاتفاق على التفاصيل النهائية للفيلم.

فيلم "أوقات فراغ" من إنتاج 2006، وتدور أحداثه عن مجموعة من الشباب تربطهم علاقة صداقة رغم اختلاف الطبقات بينهم، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، يحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد وأشياء أخرى كثيرة.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، وعمرو عابد، وكريم قاسم، وراندا البحيري، وطارق التلمساني، وحنان سيف، ومحمد أبو داود، ومن إخراج محمد مصطفى.