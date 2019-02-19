سيرين عبد النور تعلق على اهتمام نانسي عجرم بـ"الرضاعة الطبيعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

علقت الفنانة سيرين عبد النور على رسالة الفنانة نانسي عجرم التي نشرتها اليوم الثلثااء بشأن حرصها واهتمامها بالرضاعة الطبيعية، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

وكتبت سيرين في تغريدة لها بـ"تويتر": " لما الصورة بترجم مشاعر كأم، الله يحميها".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم علقت على الرضاعة الطبيعية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بقولها: " الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به"

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