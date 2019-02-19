بالفيديو| بدرية طلبة تنشر فيديو من كواليس "سفر اضطراري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو من كواليس فيلمها الإماراتي الجديد "سفر اضطراري"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت "طلبة" على الفيديو " فيلم سفر اضطراري بجميع دور العرض فى الإمارات".
من المعروف أن فيلم "سفر اضطراري"، تم عرضه بجميع دور السينما الإماراتية الخميس 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع "عيد الحب"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.
الفيلم بطولة بدرية طلبة، الفنان السعودي ناصر القبيصي، الفنان الإماراتي حبيب غلوم، ومن سيناريو وإخراج ناصر التميمي.
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