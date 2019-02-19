خاص بالصور.. بعد 18 عاما عرض "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم عربي طويل قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

على مدى أكثر من 18 عاما، ظل حلم عرض "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة عربي طويل، يداعب صناعه وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه السيناريست بشير الديك ومنتجه عباس أبو العباس، ومؤلف الموسيقى هيثم الخميسي، وهو ما اقتربوا منه بالفعل.

منتج الفيلم عباس أبو العباس قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "طول السنوات الماضية كان يزيد إصرارنا على إنجاز العمل الذي شاركنا به مبدعون كبار رحلوا قبل إتمامه ومنهم الفنان محمد حسيب، وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين، الذي رسم الشخصيات، والفنانة الكبيرة أمينة رزق وغيرهم، وبحمد الله أكملنا أغلب مراحله، ونتسلم هذا الأسبوع النسخة النهائية له بعد المونتاج وتتبقى الموسيقى التصويرية".

وعن موعد عرض الفيلم أوضح أن هناك مشاورات ولكن سيتم الحسم بعد تحديد الموزع، وسيكون هناك مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة لكشف التفاصيل كاملة.

من جهته، قال المؤلف الموسيقي هيثم الخميسي: "على عكس ما تصور البعض كنا نعمل على الفيلم خلال الفترة الماضية، وأنهينا تسجيل الصوت لكل نجومه ومنهم محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وكذلك المونتاج وتسجيل الأغاني، وحاليا أتولى تنفيذ موسيقاه، وبإذن الله في الصيف المقبل سيرى الجميع هذا الفيلم الحلم".

وقالت الشاعرة زينب مبارك: "الفيلم يضم 6 أغان كتبت منها واحدة، وكتب الشاعر عمرو حسني 5 أغنيات".

"الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك، بطولة مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر.

الفيلم يتناول قصة محمد بن القاسم الثقفى الفارس العربى، الذي حرر نساء وأطفال عرب من أسر قراصنة المحيط الهندى وهو عمره 15 عاما، وبعدها بسنتين فتح بلاد السند كلها وحب أميرة هندية فى خلال الأحداث وتزوجها.