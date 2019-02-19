بالفيديو: حقيقة وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي

تداولت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي. ومن جانبه استقبلت نادية لطفي، الخبر بطريقة كوميدية ساخرة من الشائعة التي طالما تم تكرارها .

وقالت نادية لطفي في تعليقها: ” العزاء جميل جدًا ،سعيكم مشكور ونشكر كل المعزين وغير المعزيين، والحمد لله ربنا أعطاني العمر حتى أرى من سأل عني ومن لم يسأل ” .

وعن طريقة استقبالها للشائعة قالت: ” جعلوني أقابل وأسمع أصوات أشخاص كثيرين لم أقابلهم منذ فترة ” .

ووجهت رسالة لمروجي الشائعات قائلة: ” ربنا يخليكم ليا، صحتي تمام، والعزاء كويس والإقبال عليه كبير ” .

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