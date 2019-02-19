بالفيديو.. فيفي عبده ترقص على أغنية "انسى" لكاظم الساهر

نشرت الفنانه فيفي عبده، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله ترقص علي اغنيه "انسى" للمطرب كاظم الساهر، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام". وكتبت فيفي علي الفيديو قائلة :"تحيه مني لشعب العراق اغنيه كاظم الساهر". كما انها تعود فيفي عبده الي الدراما المصريه مره اخري بعد غياب 4 اعوام بمسلسل "ياسمينا" الذي يناقش حياه الغجر، بطوله حوريه فرغلي، عزه مجاهد، والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2019.

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