الليلة.. كريم عفيفي ضيف فاطمة مصطفى على راديو 9090

كتبت - إيمان محمد

يحل الفنان كريم عفيفي، ضيف برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع على راديو 9090، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتحدث كريم خلال الحلقة عن آخر أخباره الفنية، وكواليس مشاركته في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع، والذي سيعرض في

موسم رمضان المقبل، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "ولاد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا.

ويذكر أن برنامج "الراديو بيضحك" يذاع في التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء على الراديو 9090.