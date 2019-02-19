الليلة.. كريم عفيفي ضيف فاطمة مصطفى على راديو 9090

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يحل الفنان كريم عفيفي، ضيف برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع على راديو 9090، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتحدث كريم خلال الحلقة عن آخر أخباره الفنية، وكواليس مشاركته في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع، والذي سيعرض في
ويذكر أن برنامج "الراديو بيضحك" يذاع في التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء على الراديو 9090.
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