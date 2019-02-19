شاهد.. مي نور الشريف لوالدتها: "فوق راسي"

وجهت الفنانة مي نور الشريف رسالة لوالدتها الفنانة بوسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشرت مي صورة مع والدتها وعلقت عليها قائلة: "أمي حبيبتي ربنا يخليها ليا فوق راسي ناجحة وسعيدة، وواخده بالك مني ومسعداني وعلقت عليها قائلة: "أمي حبيبتي ربنا يخليها ليا فوق راسي ناجحة وسعيدة، وواخده بالك مني ومسعدانيوفي ضهري وحبك لينا كلنا مالي حياتنا.. العائلة أهم حاجة في الدنيا. ويذكر أنه كانت آخر أعمال مي نور الشريف دور شهيرة في مسلسل "اللهم إني صائم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكي.

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