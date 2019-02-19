بالفيديو.. كليب ناسيني ليه يتجاوز المليون السابع في يومه الثالث

تخطى الفنان تامر حسني، حاجز الـ7 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه المصورة علي طريقة الفيديو كليب "ناسيني ليه"، وذلك في اليوم الثالث من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، ومكساج هاني محروس، وماستر أمير محروس.
جدير بالذكر أن تامر حسني قام بإضافة مقطع
شاهد فيديو كليب ناسيني ليه من هنا...
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