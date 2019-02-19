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وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع بروتوكول تعاون ثقافى مع اللجنة النقابية العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين واستصلاح الأراضى بمحافظة أسيوط والخاص بدعم ورعاية الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقام فى الفترة من ١١ الى ١٨ ابريل فىقرى محافظة أسيوط.
قال أحمد حسين عطا رئيس اللجنة النقابية العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين واستصلاح الأراضى بمحافظة اسيوط :" إن إقامة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب فى أسيوط حدث ثقافى وفنى كبير سيدخل الفرح والسعادة
وأضاف :"أن اللجنة النقابية ستسخر كل امكانياتها لرعاية هذا الحدث واقامته بشكل مشرف" .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بروتوكول تعاون بين مهرجان "مسرح الجنوب" ونقابة فلاحي أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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