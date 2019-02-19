الغذاء والدواء تحذر.. 7 أمراض خطيرة قد تصيبك إذا تناولت الحليب “غير المبستر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:53 مساءً -

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تناول الحليب الخام “غير المبستر”، قد يصيب الشخص بسبعة أمراض خطيرة. وأوضحت أن أكثر الأمراض التي قد يتسبب فيها الحليب الخام “داء اليرسينيات والزحار البكتيري والعدوى الليستيرية وحمى التيفوئيد والتسمم الغذائي بالسالمونيلا ومرض السل والحمى المالطية”.

وأشارت الهيئة إلى أن أعراض هذه الأمراض تتمثل في تقلصات المعدة والإسهال والقيء، مبينة أن أقل الفئات مقاومة للإصابة بهذه الأمراض هم الرضع وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

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