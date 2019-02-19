أمينة جولشن وخطيبها مسعود أوزيل في ضيافة أشهر شيف تركي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت الفنانة التركية أمينة جولشن وخطيبها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، واحد من أشهر مطاعم تركيا، وهو مطعم «المدينة» لصاحبه الشيف التركي الشهير «بوراك».

بوراك حرص على تهنئة الحبيبين على خطبتهما، وقدم لهما باقة ورد أنيقة، وكعادته، كتب اسم أمينة ومسعود على أحد منتجات المطعم، كما حفر اسم مسعود أوزيل على «بطيخ»، والتقط مع الثنائي صورة تذكارية، انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن أمينة التي احتفلت بخطبتها إلى أوزيل يناير الماضي، اختارت يوم 6 يونيو المقبل ليكون تاريخ حفل زفافهما المرتقب، وقد كشفت مصادر مقربة من الثنائي عن بدء الفنانة التركية في تجهيز فستان زفافها الذي يصل تكلفته إلى نصف مليون ليرة تركية.

مصادر صحفية كانت قد كشفت عن خطة الثنائي للاحتفال بزفافهما بثلاث حفلات في بلدان مختلفة، على أن يكون الأول في تركيا ويجمع أصدقائهما وأقاربهما، والثاني في ألمانيا مكان ولادة نجم نادي أرسنال الإنجليزي، أما الحفل الثالث، فستتم إقامته في السويد، حيث وُلدت العروس.

نجم أرسنال لن يمانع مواصلة خطيبته مهنتها في التمثيل، لكن أكدت تقارير صحفية أنه اشترط على حبيبته أن تعطيه السيناريو الذي تنوي الموافقة عليه حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه، كما اشترط عليها عدم وجود أية مشاهد تقبيل في أعمالها المقبلة، خاصة وأنه قال في تصريح سابق: «وُلدت ونشأت في ألمانيا لكني تربّيت على العادات والأعراف التركية، وأمينة تدرك هذا جيداً».