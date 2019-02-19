الموت يفجع أحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة الإماراتية أحلام بوفاة ابن عمها عمر الشمسي، يوم الإثنين 18 فبراير.

الفنانة الإماراتية نشرت صورة لابن عمها الرحل، ونعته، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، حيث كتبت: ” اللهم ارحم ابن عمي عبدك عمر الشامسي واغفرله وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا والذنوب أدعو له انه يسأل”.

وأضافت: “اللهم ليس لَنا من الأمر إلاَّ ما قضيت ولا من الخيِّر إلاَّ ما أعطيت فاجعل لنَا في كُلِّ لحظة حظاً من عبادتك ونصيباً من شكرك فإنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم فَأكفنا شر ما في الغيب وأحفظنا بحفظك ويسر أمورنا وأرزقنا وأنت خير الرازقين”.

وكانت أحلام قد أقامت مؤخرا حفل ضخم احتفالا بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من أفراد عائلتها وأصدقائها، وقد استعرضت تجهيزات الحفل من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات”، بحضور فريق استعراضات من الشّام لتقديم الأغاني الشامية المميزة، ورقص “الدبكة” على نغماتها.

الفنانة الإماراتية أحضرت أيضا مجموعة من الطّهاه الشّاميين، لتقديم الأكلات الشّامية المميزة، كما استعرضت عدد كبير من قوالب التورتة المخصصة للاحتفال بعيد ميلادها، وظهرت مجموعة صور لأحلام وهي تطفئ شموع عيد ميلادها، وقد ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقة أبرزت رشاقة قوامها.