أسيل عمران تشارك تامر حسني بطولة فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر صحفية أن النجم المصري تامرحسني، لديه خطة اكتشاف كبيرة وطويلة المدى للفنانة أسيل عمران، وهي أن تظهر معه في كليب “ناسيني ليه”، وذلك ليعرّف الجماهير بها وبعد ذلك ستشاركه بطولة فيلمه بعد القادم لتكون انطلاقة جديدة لها في سينما هوليود الشرق، وبالفعل قد وقعت عقد الفيلم منذ ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يكون الفيلم المقبل للنجم تامر حسني رومانسي من الدرجه الأولى يحمل قصة حب في غاية التأثّر، وهو من تأليف الفنان تامرحسني وهي ليست المرة الأولى له في التأليف السينمائي، حيث كتب وألّف من قبل أول فيلم له وهو “حالة حب” ثم سلسلة افلام “عمرو وسلمى” ثم فيلم “نور عيني”، ومؤخراً فيلم “البدلة” وحالياً ينشغل أيضاً بتأليف فيلمه القادم بعنوان مؤقت وهو “كل سنه وانت طيب” كما أنه صاحب الفكره الدراميه لكليب ناسيني ليه.

والجدير بالذكر أن كليب ناسيني لية قد حقق نسب مشاهدات عالية تجاوزت 7 ملون مشاهدة في 27 ساعة، والأغنية من ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، وطرحها تامر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، مكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، فكرة تامر حسنى، إخراج سعيد الماروق.

تم تصوير مشاهد كليب “ناسينى ليه” فى محافظة الإسكندرية، والتى ضمت مشاهد من شواطئ المنتزه ومكتبة الإسكندرية وشوارع عروس البحر المتوسط.