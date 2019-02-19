نادية لطفي تسخر من شائعة وفاتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت في الساعات الأخيرة الماضية شائعة وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي، في مقر إقامتها بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وفي أول تعليق على منها على الأخبار التي نشرت ردت الفنانة نادية لطفي، على شائعة وفاتها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية one: «لك تقدير خاص لأنك أول المعزيين وإن شاء الله تكون آخر الأحزان».

وأضافت: «نحن نؤمن بالقدر وسنة الحياة، فالموت هو الحقيقة التي نؤمن بها بكل حب وإيمان، والشائعات حول الموت تعطيني ميزة التمتع بالوجود والرحيل في الوقت نفسه».

وتابعت: «أنا مش زعلانة أبداً وأشكر اللي نزل الخبر، خلاني أشوف كل أحبائي، وليا كلام كبير أوي مع اللي معزونيش واللي مستنين ليوم الخميس».

وكانت الفنانة نهال عنبر، قد سارعت في الرد على الشائعة مؤكدة أنه لا صحة لما تردد عن وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وأنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين للتأكد من الخبر وأنه نفى تمامًا صحة ما تردد من أنباء، وأبدت نهال اندهاشها من انتشار تلك الأكاذيب وتساءلت لمصلحة من تنتشر تلك الأخبار.