عادل إمام مع زوجته وأولاده في كواليس «الزعيم».. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور نادرة للفنان المصري الكبير عادل إمام من كواليس مسرحيته “الزعيم”.

الفنان المصري ظهر في الصور مع زوجته السيدة هالة الشاقاني وأبنائه الثلاثة ابنته سارة، وابنه المخرج رامي إمام، وابنه الفنان محمد إمام، والذي كان لايزال في سن الطفولة.

وقد كشفت الصور عن الترابط الكبير الذي يجمع الزعيم بزوجته وأولاده، حيث التقط معهم مجموعة من الصور الطريفة التي غلب عليها طابع المرح والألفة.

وكان أكثر ما لفت الأنظار تغير ملامح الفنان محمد إمام قليلا عن شكله الحالي، وقد كشفت الصور عن تعلقه الشديد بوالده.

ومسرحية “الزعيم” عرضت عام 1993، وتدور أحداثها حول حال أحد الحكام الديكتاتوريين في إحدى الدول العربية، وعن أحد أفراد الشعب الذي يشبه تماما الزعيم ويدعى زينهم، ويأمر الديكتاتور باعتقاله، وقبل تنفيذ ذلك يموت الحاكم، فتقوم الحاشية التي تستفيد من وجود الحاكم بتقديم زينهم الرجل البسيط على أنه الزعيم، ويتحول الكومبارس إلى زعيم لدولته بسبب ذلك التشابه العجيب بين زعيم راحل خاف رجاله من بطش الشعب فوضعوا ذلك الكومبارس ليحل محله وليحكموا البلاد من خلاله.