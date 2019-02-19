بالصور .. جينيفر انيستون غلاف للمجلة عقب نجاتها من حادث الطائرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - جينيفر أنيستون، الممثله الهوليوودية الشهيرة صاحبة الدور المميز في المسلسل الشهر "friends"، التي لم تتمحور أدوارها في دور الكوميديا الإجتماعية الخفيفة فقط، ولكنها أثبتت أنها لديها القدرة الفائقة على ارتداء عباءة أي شخصية في مختلف الأفلام التي قدمتها.

وتعتبر أنيستون من أكثر ممثلات هوليوود إثارة للجدل والشائعات حول حياتها الشخصية، وقصص إنفصالها التي شغلت عناوين المجلات العالمية ومحبيها حول العالم ولكنها لم تشغلها.

وفي حديث نشر لها مؤخرا في مجلة "Fairlady" بعد طلاقها من النجم العالمي جاستن ثيروكس، قالت أنيستون أنها ليست شخص حزين أو صاحبة قلب مكسور، وقالت أنها اعتادت على الشائعات منذ طلاقها الأول من النجم العالمي براد بيت.

وأضافت أنها ليست أنانية لعدم تمكنها من إنجاب أطفال حتى الان، فلا أحد يعلم ما وراء الأبواب المغلقة، ولا أحد يعلم ما الذي مرت به سواء عاطفيا أو طبيا.

ومازالت متعجبة كيف أننا وصلنا إلى سنة 2018، ومازال هناك ضغوطات كثيرة على النساء حتى يصبحن أمهات.

ويذكر أن النجمة العالمية أنيستون، قد نجت مؤخرا من حادث مرعب أثر فقدان الطائرة التي كانت تستقلها إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة، الأمر الذي دفع ربان الطائرة للتحليق لمدة ثلاث ساعات كاملة لحرق وقود الطائرة حتي يستطيع الهبوط بسلام.