The Crew يفتتح شرم الشيخ الآسيوى والمهرجان بعرض فيلم رعب مصرى لأول مرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سيد عبد الرحيم مدير مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، خلال المؤتمر الصحفى المقام للكشف عن تفاصيل المهرجان، عن اختيار الفيلم المصري "The Crew"، ليكون فيلم الافتتاح لهذا الحدث السينمائي الواعد، في دورته الأولى، حيث يشهد المهرجان العرض الأول العالمي للفيلم بعدما فضلته الشركة المنتجة، عن العديد من المهرجانات الدولية والاقليمية، دعما منها للفعاليات السينمائية التي تقام على أرض مصر.



The Crew

وأكد مخرج الفيلم إسلام رسمي، أنه سعيد للغاية بخروج "The Crew" للنور، وانطلاقه من خلال مصر أولاً، راجيا أن ينال رضا الجمهور والنقاد على حد سواء، مشددا على المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل، والاحترافية الشديدة أمام وخلف الكاميرات، معتبرًا أن ترجمة كل ذلك على شاشة السينما، هو المكسب الحقيقي.

ويتناول "The Crew"، مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، وحتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، والتي يجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، بطولة يسرا،أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، على رأسهم وحيد حامد ، جابي خوري، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، وسيناريو محمد نبيل و إسلام رسمى ، تصوير تامر الحسيني، مونتاج محمود سمير.