شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف لوالدتها بوسى: "ربنا يخليكى ليا فوق راسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة مى نور الشريف رسالة شكر لوالدتها الفنانة الكبيرة بوسى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت مى صورة مع والدتها، وعلقت عليها قائلة: "أمى حبيبتى ربنا يخليكى ليا فوق رأسى ناجحة وسعيدة وواخدة بالك منى ومسعدانى وفى ضهرى وحبك لينا كلنا مالى حياتنا العيلة أهم حاجة فى الدنيا". كانت آخر أعمال مى نور الشريف دور "شهيرة" الذى جسدته فى مسلسل "اللهم إنى صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، منذ عامين والذى دارت أحداثه حول "على" الذى يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التى تواجهه.

بوست مى نور الشريف

بوسى و مى نور الشريف

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