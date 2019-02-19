شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الآسيوي يعلن عن جائزتين باسم أحمد زكي وسعاد حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج مجدي أحمد علي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إن المهرجان يمنح جائزة أحسن ممثل باسم النجم الراحل أحمد زكي وجائزة أحسن ممثلة باسم السندريلا سعاد حسني وقيمة كل منهما 3 آلاف دولار يقدمها نقابة المهن التمثيلية وجائزة أفضل فيلم وقيمتها 3 الاف دولار.

وبدوره أكد الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية ، أن فكرة المهرجان بدأت من عند الدكتورة ماجدة واصف، التي فكرت بعد العودة من باريس في إطلاق مهرجان الأقصر للسينما، وهو فعلته من خلال تأسيس المؤسسة مع مجموعة كبيرة على رأسها الناقد يوسف شريف رزق الله والناقدة ماجدة موريس وعلي القليوبي ووديد شكري وغيرهم، وبالفعل تم تأسيس مؤسسة أهلية تخضع لوزارة التضامن.



سعاد حسنى

وأوضح زايدة أن المهرجان بدأ بالفعل في الأقصر، وكان مخصص للسينما الأوروبية، وأقيمت أربع دورات من المهرجان ترأس واحدة منها الناقدة ماجدة موريس، والثلاث الدورات الأخرى ترأستها الدكتورة ماجدة واصف، إلي أن طلب منهم وزير الثقافة السابق حلمي النمنم ضرورة وجود مهرجان سينمائي في شرم الشيخ فتم تحويل المهرجان من الأقصر إلى مهرجان شرم الشيخ للسينما الاوروبية، ومن ثم أصبح في الدورة الجديدة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية. وتوجه رئيس مؤسسة نون بالشكر إلى المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان على قبول لتلك المهمة وموافقه على أن يكون رئيساً للمهرجان بالرغم من تحضيره لفيلمه الجديد والذي اوقف تحضيره من اجل المهرجان.

جانب من المؤتمر الصحفى

واختار المهرجان الفنانة والمنتجة اسعاد يونس لتكون رئيسة شرفية للمهرجان ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج الصيني الكبير شيه في Xie Fei والذي يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها فيلم "المرأة من بحيرة الأرواح العطرة" الحائز على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين عام 1993، وفيلم "ثلج أسود" الحائز على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين عام 1990، كما يعرض له فيلمين تكريما له وندوة يديرها الناقد أسامة عبد الفتاح.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان شرم الشيخ الفنانة هالة صدقي والمخرج علي الغازولي والفنان الكبيررلطفي لبيب

والذي يمتلك تاريخا سينمائيا كبيرا، ومن أهم أدواره "السفارة في العمارة"، و "عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان"، و"عصافير النيل"، و"طير أنت"، و"خلطة فوزية"، و"كده رضا"، و"جاءنا البيان التالي"، أما بالنسبة للتليفزيون فقدم فيه أعمال مهمة منها "زيزنيا"، و"ونيس وأيامه"، و"ابن النظام"، و"نصف ربيع الآخر".