مدير "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" يكشف سبب تكريم المهرجان لسعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، مدير مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إن تكريم الفنانة سعاد حسني مهم جدا، لأنه هناك الكثير من الفنانين المظلومين من ناحية عدم تكريمهم، ولذلك كان رأي المخرج مجدي أحمد علي البحث عن هذه الأسماء لتكريمها وإعطائها حقها.

وأضاف أن تكريم الناقد يوسف شريف رزق الله من أهم التكريمات في المهرجان، لأنه أحد أعمدة صناعة المهرجانات في المنطقة العربية عامة وفي مهرجان القاهرة بشكل خاص، وكذلك تكريم الفنان لطفي لبيب، أحد أهم ممثلي فترة التسعينيات وما بعد الألفية، والفنانة هالة صدقي التي يتم تكريما في المهرجان أيضا.

وأوضح أن هناك قاعة عرض مكشوفة في بورتو سيتم عرض فيلم يوميا بها لكل مكرم من الفنانين المكرمين.

المهرجان تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، و المخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس.