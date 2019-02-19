مهرجان شرم الشيخ يعلن تفاصيل دورته الثالثة في مؤتمر صحفي

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ السينمائي الأسيوي برئاسة المخرج مجدي أحمد علي الذي سيقام في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس المقبل التي تقيمه مؤسسة نون للثقافة والفنون.

وحضر المؤتمر الصحفي وزير الثقافة الأسبق شاكر عبدالحميد، ومدير التصوير محسن نصر، والناقدة ماجدة واصف، وماجدة خير الله، ومدير مهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، ورئيس مهرجان إسكندرية، الأمير أباظة، والفنان عمرو عابد، وعبير صبري.

وقال المخرج مجدي أحمد علي، رئيس مهرجان شرم الشيخ، إن اليوم هو البداية الحقيقة للمهرجان، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات في هذه الدورة.

وأضاف مجدي: "هناك مشكلة لأي مهرجان بسبب عدم وجود جمهور ما عدا القاهرة والإسكندرية، ولكن لدينا مشكلة في دعم الدولة، لذلك

نضطر إلى مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وجود مهرجان أفريقي ناجح، وهو الأقصر فوجدنا إلى أن الثقافة الأسيوية مهملة، فوجدتها فرصة للانفتاح عليهم بما أن شرم الشيخ تقع في قارة آسيا".

وتابع: "الأفلام الآسيوية مختلفة جدا ومميزة ووجدنا بها انبهار عندما ركزنا فيها، واكتشفت أن هناك مهرجانات آسيوية في فرنسا، ونحن من باب أولى علينا أن نقدم مهرجانا آسيويا".

وواصل: "لسنا مهرجانا قويا ولكن نعوض ذلك ونتمني أن يعذرنا الجميع عن أي تقصير، وعلى الجميع الوقوف بجانبنا حتى نقدم مستوى مناسبا من الأفلام والتنظيم".

وقال مجدي أحمد علي إنه استدعى فرقة شعبية من

آسيا من الصين ومن كاخازستان، وسيكون أكبر مخرج في الصين هو رئيس لجنة التحكيم وله ماستر كلاس، والصين ستكون ضيف شرم الحفلة، إضافة إلى وجود المطربة ديلارا متطوعة في حفل الافتتاح والختام".

وأشار إلى جهود اللواء خالد فودة عن طريق الدعم من فنادق ومرافق، وهو من أكثر المحافظين عملا وتفانيا وإدراكا لقيمة المكان وهو من أعطانا القاعة الكبري للاحتفالات بشرم الشيخ".

‎وأكد أنه نجح في اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على استضافة ١٥٠ شابا للتعاون بقصر ثقافة شرم الشيخ، كما أنه سيكون هناك ورشة للأفلام ستعرض في حفل الختام للطلبة والمشاريع بقيمة جوائز ٧٥ ألف حنيه.

‎وتابع: "كما سيكون هناك جوائز مادية أحسن ممثل باسم أحمد زكي وجائزة أحسن ممثلة باسم سعاد حسني بقيمه ٣ آلاف دولار، وجائزة أحسن فيلم عربي ٣ آلاف دولار مقدمة من قناة الغد".

‎ووعد مجدي بأن الدورة المقبلة سيكون فيها جوائز مادية في المسابقة الرسمية.