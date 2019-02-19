يارا تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي الشهر المقبل

كتبت - إيمان محمد تستعد المطربة يارا، لإحياء حفل غنائي فى القرية العالمية بدبى، وذلك من المقرر أن تقام بداية شهر مارس المقبل . ومن المقرر أن تقدم يارا لجمهورها خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور. ويذكر أنه كانت طرحت يارا مؤخرًا كليب "مليت" كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربى "يوسف".

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