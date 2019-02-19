شكرا لقرائتكم خبر عن "نحات هوليوود" يستعد لـ Jumanji 2 بعد ساعات من انتهاء تصوير Hobbs & Shaw والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور ساعات قليلة عن إعلانه الانتهاء من تصوير فيلمه القادم Hobbs & Shaw، أعلن الممثل العالمى داوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، استعداده لبدأ تصوير الجزء الثانى من فيلم Jumanji.

ونشر ذا روك، صورة منذ قليل تجمعه مع الممثل العالمى كيفين هارت، والمخرج داني ديڤيتو، عبر حسابه الشخصى، من استعدادهم لخوض الفيلم الجديد.

وعن تصوير فيلم Hobbs & Shaw القادم فى دور العرض يوم 2 أغسطس القادم، نشر ذا روك صورة من أخر يوم تصوير بصحبه الممثل العالمى جايسون ستاثام، ووصفه بأنه أصعب فيلم قام بتصويره طوال حياته السينمائية.



استعدادت ذا روك للجزء الثانى من الفيلم مع كيفين هارت

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Jumanji ، فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.