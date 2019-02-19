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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
طالبت الفنانة مي عز الدين الجمهور بالتوقف عن حسد الممثلين، مؤكدة أنها مهنة شاقة، والفنان يتحول إلى آلة.
وأضافت مي، من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر موقع إنستجرام، أنها تتمنى لو تسجل لقطات الكواليس كل ما يتعرض له الفنان، وليس مجرد لحظات نادرة للضحك.
وتابعت: "أنا تعبانة قوي يا رب قويني علي شغلي ويارب العمل ينجح".
يذكر أن الفنانة مي عز الدين تصور حاليا مشاهدها في مسلسل البرنسيسة بيسة، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.
ويشارك في بطولة المسلسل محمد أنور وأمير المصري وحجاج عبد العظيم وسوسن بدر وإيمان السيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين عن "التمثيل": "مهنة متعبة.. يارب قويني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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