شاهد: كيف تغيرت الفنانة ميرهان حسين في أول ظهور لها بعد خروجها من الحبس

نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين صورا من كواليس مسلسل “علامة استفهام” والذي تقوم بتصويره حاليا بعد خروجها من الحبس وعلقت ميرهان علي الصور عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ، قائلة: “تصوير مسلسل علامة استفهام.. رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله.. دعواتكم.. تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش”. ويعد “علامة استفهام” التعاون الثاني بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعدما التقيا في السينما من خلال فيلم “الخلبوص” الذي تم عرضه عام 2015 وشارك في بطولته إيمان العاصي وايناس كامل وسامية الطرابلسي ورانيا ملاح وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج إسماعيل فاروق.

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