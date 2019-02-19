متحدية الانتقادات.. شمس الكويتية تنشر مقطعًا يجمع رقصاتها الجريئة

وسط موجة الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الفنانة شمس الكويتية، بسبب ظهورها الجريء، ورقصها مرتدية فساتين ” فاضحة ”، نشرت شمس فيديو يجمع عدة رقصات لها بالحفلات في تحد واضح لمنتقديها.

وعلّقت شمس على الفيديو: ” باي باي والقلب داعيلك ” ، وقامت بغلق خاصية التعليقات تجنبًا لانتقادات المتابعين.

وظهرت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل في وقت سابق وهي ترقص بجرأة، وذلك خلال إحياء أحد حفلات الأعراس، مما عرّضها لموجة من الانتقادات.