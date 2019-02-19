بالفيديو: هجوم عنيف على سمية الخشاب بعد غنائها في العراق

تعرَّضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لسخريةٍ وانتقاداتٍ من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أدائها خلال مشاركتها زوجها الفنان أحمد سعد في حفل غنائي، أقيم بالعراق بمناسبة عيد الحب.

وغنت سمية الخشاب بحضور زوجها أحمد سعد الذي أعطاها الميكروفون، وكان صوتها مليئا بالنشاز، كما نسيت كلمات الأغنية أكثر من مرة وفق المتابعين.

وطالب الجميع سمية الخشاب بالتوقف عن الغناء وإحياء الحفلات الموسيقية، والتفرغ للتمثيل فقط.

وتم تداول مقطع غناء سمية الخشاب باللهجة الخليجية في حفل أقيم “يوم الحب” الموافق 14 فبراير، في مدينة أربيل، عبر موقع “إنستغرام” ليجتاح بقية مواقع التواصل الاجتماعي.