إيناس عبدالدايم تشكر رئيس مهرجان المسرح

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وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الشكر إلى الدكتور حسن عطية الناقد المسرحى الكبير بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمهرجان القومى للمسرح المصرى خلال دوراته السابقة.. وأشادت بجهوده لإثراء الحركة المسرحية.. وأكدت حرص وزارة الثقافة على استمرار التعاون معه والاستفادة بخبراته الكبيرة لما فيه الخير للثقافة المصرية.
يذكر أن الدكتور حسن عطية شغل العديد من المناصب منها عميد المعهد العالى للفنون المسرحية الأسبق.. وعميد المعهد العالى للفنون الشعبية الأسبق.. وأستاذ نظريات الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، وعمل ناقداً مسرحياً بمجلة الكواكب. ورئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح السابق.. ورئيس جمعية نقاد السينما المصريين الأسبق.. وعضو
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