حنان شوقي كتبت - إيمان محمد تصدرت الفنانة حنان شوقي تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك تعليقًا على الفيديو الإباحي الذي ظهرت خلاله كل من شيما الحاج ومنى فاروق مع مخرج مشهور. تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياة حنان شوقي الفنية: اسمها الحقيقي: سيدة أمين أحمد ولدت في القاهرة عملت في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون في مرحلة طفولتها عملت مع أبلة فضيلة التي أخذتها من مدرستها «مدرسة الشيخ خالد الابتدائية» في شبرا تخرجت في «المعهد العالي للفنون المسرحية» عام 1990 قدمت خلال مسيرتها الفينة 48 مسلسلًا تلفزيونيًا فيما قدمت 38 فيلمًا سينمائيًا قدمت 18 مسرحية

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعليقها عن فيديو شيما الحاج ومنى فاروق.. معلومات لا تعرفها عن حنان شوقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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