شاهد انفعال حلمي بكر الشديد بعد مشاهدة فيديو لـ حمو بيكا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:52 مساءً -

عرض الإعلامي عمرو الليثي على الموسيقار حلمي بكر، في برنامج “واحد من الناس” على فضائية النهار، مقطع فيديو يظهر المغني الشعبي حمو بيكا أثناء التدرب إلى أداء إحدى الأغنيات.

وتسبب ما شاهده حلمي بكر في انفعاله الشديد، ومطالبته المسؤولين بالتدخل للتصدي لما وصفه بحالة من الفوضى، وقال إن من شاهدهم ليسوا بحاجة للنقابة بل إلى الشرطة.