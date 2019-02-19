ديو ليدي جاجا وبرادلي كوبر يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة الخليج 365: تواصل أغنية Shallow للمغنية العالمية ليدي جاجا والممثل الأمريكي برادلي كوبر، الخاصة بفيلم A Star Is Born تحقيق نسب مشاهدة واستماع مرتفعة منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية الـ300 مليون مشاهدة عبر قناة ليدي جاجا الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات في أقلّ من أربعة أشهر على إطلاقه. الجدير ذكره أن أحداث فيلم A Star Is Born تدور حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع. لمشاهدة فيديو أغنية Shallow:

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