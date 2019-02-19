بالصور .. فوز"ليندسي" أعظم متزلجة نسائية فى العالم بجائزة روح الرياضة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فازت ليندسي كارولين فون " Lindsey Carolyn Vonn" بجائزة روح الرياضة في "جوائز الأوسكار الرياضية".

وحصلت فون ، على جائزة لوريوس الرياضية العالمية لعام 2019 في موناكو عن نجاحها وتفانيها في رياضتها عقب تقاعدها كأكبر متزلج نسائى في التاريخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصبحت أكبر امرأة تحصل على ميدالية في بطولة العالم وأول متسابقة على الميدالية في ست بطولات عالمية.

أنهت حياتها المهنية مع 82 انتصارا لكأس العالم لتحتل المركز الثاني على قائمة جميع الأوقات وراء السويدية إينجمار ستنمارك.

يذكر أن ليندسي متزلجة على المنحدرات الجليدية، أمريكية الجنسية ولدت في يوم 14 أكتوبر 1984 في مدينة سانت باول في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة وقد فازت بـ 5 بطولات عالم وفازت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية 2010 في إنحدار التل في فانكوفر في كندا وفازت بالميدالية البرونزية في في السوبر جي، في أولمبياد سوتشي 2014 عملت مراسلة مع قناة إن بي سي.