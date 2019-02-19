مايلي سايروس تنشرُ صورًا من كواليس زفافها السّريّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأتْ النجمة، مايلي سايروس، جمهورها على مواقع السوشال ميديا، بنشرها مجموعة جديدة من الصّور الخاصّة بيوم زفافها على ليام هيمسوورث. وقامتْ مايلي أولاً، بنشر بعض الصّور، التي لم تُشاهَد من قبل لزفافها يوم عيد الحبّ، لكنّها قامتْ أمس بنشر صور أخرى من خلف الكواليس، لحفل زفافها على انستغرام.

ومن ضمن الصّور، التي نشرتها مايلي 26 عامًا، صورة لها، وهي ممسكة بباقة ورد، برفقة والدتها، تيش، البالغة من العمر 51 عامًا. كما نشرتْ صورة لها، برفقة شقيقيها، براندي 31 عامًا، ونوح 19 عامًا، وهم يتناولان بعض الأطعمة النباتية، ونشرت أيضًا، صورتين لها، تظهر فيها، وهي تقبّل واحدًا من كلابها الأليفة، مُرتدية فستان الزّفاف.

وتأتي تلك الصّور الجديدة، بعد مرور أسبوع على نشرها 3 صور بالأبيض والأسود لها، ولهيمسوورث، بعدما أتمّا زواجهما في السّرّ، نهاية شهر ديسمبر الماضي، في منزلهما، الواقع في ولاية تينيسي الأمريكية، بعد مرور 10 أعوام، على بدء علاقتهما العاطفية.