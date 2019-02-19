"شارموفرز" يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد الشهرالمقبل

تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، في حفل جماهيرى ضخم يحتضنه أحد مسارح منطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الخامسة مساءً يوم 8 مارس المقبل.

تقدم شارموفرز العرض اللايف الأول لجميع أغنيات ألبومها "انفصام"، والذي يأتي بعد غياب حوالي 3 أعوام عن ألبومها "بارانويا". وكانت أطلقت منه قبل أيام كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم فتحي عبد الوهاب، هند عبد الحليم، مروان يونس، واختتمت العام الماضى بأغنيتين منه أطلقتهما بشكل فيديو كليب؛ هما "مفتقد الحبيبة" و"زامبا".

تأتي هذه الحفلة في مطلع جولة حفلات غنائية تسعى شارموفرز لتقديمها خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بالألبوم الجديد، قبل أن تسافر الفرقة إلى كندا لإحياء أولى حفلات الألبوم خارج مصر، في مدينة تورونتو الكندية، مساء الأحد 24 مارس.

قد يهمك أيضا:حسن الرداد يُشارك في الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد مع "شارموفرز"

العسيلي وأبو وشارموفرز في حفلة غنائية في الجامعة الأميركية